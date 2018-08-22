Polisten kaçak sigara operasyonu

Serpil KIRKESER / İstanbul ,(DHA) ISTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamulü ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Bağcılar'da bir kargo şirketine diğer illerden kaçak sigara gönderileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 17 Ağustos 2018 günü yapılan operasyonda 7000 paket kaçak sigara, 1 kamyonet ele geçirilmiş ve 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır."
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