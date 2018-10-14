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- Polisten "kaçak tütün" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı  operasyonda 455 bin TL değerinde 2.525 kg kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

- Polisten "kaçak tütün" operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda 455 bin TL değerinde 2.525 kg kaçak nargile tütünü ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün mamülü kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 5 -10 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih ve Şişli'de işyerlerine operasyon düzenledi. Polis, operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2.525 kg kaçak nargile tütünü ele geçirdi, 2 şüpheli de gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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