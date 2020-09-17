HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisten kaçamadı

Polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Düzce’de kural tanımaz sürücüler için harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Düzce’de kural tanımaz sürücüler için harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalar sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç sürücüsü kovalamaca sonunda yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler tarafından Yeni Bağlantı Yolu Metek TOKİ Kavşağı mevki’inde gece saatlerinde uygulama yapıldı.
Araç ve sürücü sorgusu yapılan uygulamada, durumunda şüphelenilen bir araç polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonrası durdurulan araç sürücüsüne yapılan testte sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüye dur ihtarına uymama ve alkollü araç kullandığı için cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye ait olduğu belirlenen araç ise trafikten men edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Kongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturduKongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Diğer Haberler
Kongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu
Kongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu
Üçüncü kattan düşerek ölmüştü! Kadının ailesinden cinayet iddiası
Üçüncü kattan düşerek ölmüştü! Korkunç iddia
Öğretmenin testi pozitif çıkınca 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
Öğretmenin testi pozitif çıkınca 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
Malatya'da ilk kez vaşak görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ilk kez görüntülendi
Ankara'da koronavirüste son durum! Ankara Valisi Şahin açıkladı
'Ankara'da vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz'
2 bacağı ve 1 kolu olmayan minik Mustafa: Erdoğan amca, yürümem için yardım et
'Erdoğan amca, yürümem için yardım et'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.