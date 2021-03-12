HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

12.03.2021 02:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Avcılar'da polisin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu plakasız kamyonetteki şüpheliler, havaya ateş açarak kaçtı. 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri plakasız bir kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Polisi ihtarını dikkate almayıp kaçmaya başlayan şüpheliler, kurtulmak için havaya ateş açtı. Polis telsizinden yapılan anonslar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi'nde bazı noktaları trafiğe kapattı.

1

CADDE VE SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Yolların kapandığını gören şüpheliler, bu sefer de kullandıkları kamyoneti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden 2'si kamyonetin yakınında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan ve havaya ateş açan şüpheliyi yakalamak için özel harekât ekiplerinin desteğiyle cadde ve sokakları ablukaya aldı. Yapılan aramalar sonucu diğer şüpheli de binaların arasında saklandığı yerde yakalandı.

2
Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart koronavirüs tablosu

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Bakan Soylu'yu isyan ettiren kaza: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı

Bakan Soylu'yu isyan ettiren kaza: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü, 5 yaralı

Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü, 5 yaralı

İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları

İsmail Demir duyurdu! Türkiye'den F-35 hamlesi

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Ataşehir’de otomobil takla attı: Sürücü ağır yaralandı

'Taklalar atarak sürüklendiğini gördüm'

En güzel Cuma mesajları! Hareketli Cuma mesajları yeni resimli mesajların yerini alıyor

En güzel Cuma mesajları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.