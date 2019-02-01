Polisten kaçan 5 şüpheli, kovalamacayla yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı hafif ticari araçtaki 5 kişi, kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda saat 04.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri de hızla uzaklaşan aracın peşine düştü. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Kuzey Kıyıboyu Caddesi’ne çıkan hafif ticari araç, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne, buradan da İsmet Paşa Caddesi’nden Şehit Mehmet Özer Caddesi’ne geçti. Narlıca Mahallesi’nde sürücü ve yanındaki 4 kişi, aracı terk etti. Polis, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşını kısa sürede yakaladı.

Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, 5 şüpheli, Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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