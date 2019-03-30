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Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 02:42 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan alkollü stajyer sürücü, 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza

Serkan AKKUŞ-Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan alkollü stajyer sürücü, 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye farklı suçlardan yaklaşık 20 bin TL ceza kesildi.
Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, gece kulübünden çıkan Emir Ş. ile Metin Y.'nin içinde bulunduğu 16 L 4978 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü Emir Ş., kaçmaya başladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri otomobili kovalamaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren 30 kilometrelik kovalamacanın ardından ekipler, 1050 Konutlar Mahallesi Akpınar Kavşağında otomobilin önünü keserek iki şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerine bir süre direnen kişiler, korktukları için kaçtıklarını söylerken, şüphelilerin 425 promil alkol aldıkları belirlendi. Otomobilde yapılan arama sonucunda çok sayıda alkol şişesi bulundu.
20 BİN TL CEZA
Polis otomobiline çarparak kaçan şüphelilere sürücü Emir Ş.'nin 425 promil alkolle araç kullanmak, aracın muayenesinin olmaması, drift yapmak, trafikte makas atarak ilerlemek, trafiği tehlikeye düşürmek, araçta teknik değişiklik, abartı egzoz takmak, ters şeritte ilerlemek, emniyet kemeri takmamak ve ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplamda yaklaşık 20 bin TL ceza kesildi. Sürücü Şimşek’in stajyer ehliyetine el konulurken otomobil trafikten men edildi. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL cezaPolisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL cezaPolisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL cezaPolisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza

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