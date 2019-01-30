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Polisten kaçan alkollü sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik polisinin dur ihtarına uymayan Yunus Ş.’nin kullandığı 07 LVE 95 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek durabildi.Arkasında içki şişeleri bulunan aracın sürücüsünün 2.184 promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza hastane caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik polisinin dur ihtarına uymayan Yunus Ş.’nin kullandığı 07 LVE 95 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek durabildi.
Arkasında içki şişeleri bulunan aracın sürücüsünün 2.184 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza hastane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapay şelale istikametinden gelip Manavgat Şelalesi istikametine seyir halindeki Yunus Ş. idaresindeki 07 LVE 95 plakalı otomobil Hastane Caddesi ile Güneylioğlu Caddesinin kesiştiği kavşakta önce refüjdeki bordüre ardından da aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra yolun karşı şeridine geçerek durabildi.
Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından çıkarılan Yunus Ş. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen aracın arka koltuğundaki içki şişeleri dikkatlerden kaçmazken, kazayı yaralı olarak atlatan Yunus Ş.’nin 2.184 promil alkollü olduğu belirlendi.
Diğer taraftan, kaza yapan 07 LVE 95 plakalı otomobilin, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesinde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtığı bildirildi.

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