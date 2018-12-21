Polisten kaçan alkollü sürücü: Bir anlık refleksle kaçtım

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ve kısa süren kovalamacanın sonunda yakalanan sürücü Mustafa A., 0.54 promil alkollü çıktı. Mustafa A., daha önce 2 kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğunu belirterek, ''Bir anlık refleksle kaçtım'' dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaptıkları rutin uygulamada 42 NY 478 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil bir çıkmaz sokağa girdi. Burada yakalanan sürücü, yapılan kontrolde 0.54 promil alkollü çıktı. Mustafa A., polisin "Neden kaçtın? Kaçarken birkaç kez bize çarpacaktın'' demesi üzerine, ''Bir anlık refleksle kaçtım. Sadece 2- 3 şişe bira içtim. Başka bir şey yok. Daha önce de iki kez alkollü araç kullanırken yakalandım'' dedi. Aracı trafikten men edilen Mustafa A.'ya, 'hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 5 bin 500 TL para cezası uygulandı.

