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Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

15.12.2020 02:45 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polisin dur ihtarına uymadığı iddia edilen araç kaza yaptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polisin dur ihtarına uymadığı iddia edilen araç kaza yaptı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi.
Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Onur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, polis ekiplerinin siren sesli dur ikazına uymadı. Kaçan otomobil yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonete arkadan çarptı.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü sürücüye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

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