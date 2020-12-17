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Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

17.12.2020 07:14 | Son Güncelleme:
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Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü, yakalanınca 'arabayı eşim kullanıyordu' yalanını uydurdu. Ekiplere mukavemet gösteren sürücü, polisleri tehdit ederken gazetecilere de hakaret etti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi İleri mahallesi Altay sokakta meydana geldi. Mehmet K., otomobiliyle Kıbrıs Caddesi’nde ters yönden giderken Cebeci Polis Merkez Amirliği’ne bağlı polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Mehmet K., otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Altay sokakta yakalanan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi.

POLİSE TEHDİT, MUHABİRLERE HAKARET

Kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerini 'hepinizin evine geleceğim' diyerek tehdit eden alkollü sürücü, o anları görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti. Aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden Mehmet K., olay yerine daha sonradan çağırdığı kız arkadaşının otomobili kullandığı yalanını söyledi.

DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü araç kullandığı ve ehliyetinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan polis tarafından el koyulduğu anlaşıldı.

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(İHA)

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