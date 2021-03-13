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Polisten kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı: “Biz eczaneden geldik”

13.03.2021 00:30 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün yolcu konumundaki alkollü arkadaşı polis memurların şikayetçi olduğunu belirterek, “Biz eczaneden geldik” diyerek kendisini savundu.Olay Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi.

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün yolcu konumundaki alkollü arkadaşı polis memurların şikayetçi olduğunu belirterek, “Biz eczaneden geldik” diyerek kendisini savundu.
Olay Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00’den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde uygulama yapan polis ekipleri farları sönük seyreden 68 RA 442 plakalı Volkswagen marka minibüs sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymaması üzerine polis ve minibüs sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 1669 Sokakta yakalandı. Sürücü Özkan T. (32) ve yanındaki arkadaşı Mustafa T. (30) gözaltına alınmak istenirken, Mustafa T. polis ekiplerine direnerek memurlara zor anlar yaşattı. Maskesini takmakta bile güçlük çeken Mustafa T. polisten kaçmadıklarını, eczaneden geldiklerini belirterek polis ekiplerinden şikayetçi olduğunu söyledi.
"Vur kardeşim, kelepçe vur"
Polis memurlarına direnen Mustafa T., "Siz bana dokunamazsınız. Ben şikayetçiyim. Senden şikayetçiyim. Bana zor kullananlardan şikayetçiyim. Çekme kardeşim. Kardeşim biz eczaneden geldik ama siz kaçırdınız. Biz kaçmadık kardeşim. Bana bak kelepçe vur o zaman, kelepçe vur ha, kelepçe vur. Madem bu şekilde bırakmıyorsun. Çekme kardeş. Vur kardeşim kelepçe vur" dedi. Alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücü ve arkadaşı gözaltına alınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada alkol testine alınan sürücünün 123 promil alkollü olduğu tespit edilirken, şahıslar yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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