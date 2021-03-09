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  4. Polisten kaçan araç sürücüsüne 7 bin 29 lira ceza yazıldı

Polisten kaçan araç sürücüsüne 7 bin 29 lira ceza yazıldı

09.03.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Samsun’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan, 2,5 kilometre süren kovalama sonucu yakalanan sürücüye toplam 7 bin 29 lira ceza yazıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi ile Saadet Caddesi’nin kesiştiği yerde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Samsun’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan, 2,5 kilometre süren kovalama sonucu yakalanan sürücüye toplam 7 bin 29 lira ceza yazıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi ile Saadet Caddesi’nin kesiştiği yerde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Araç sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Samsun polisi kaçan şüpheli aracın peşine düştü. Cadde ve sokak üzerlerinden yaklaşık 2,5 kilometre devam eden kovalamaca sonucu söz konusu araç Yunus polislerinin takibi sonucu Çay Mahallesi TOKİ binaları yanında ele geçirildi. Aracı park edip kaçmak isteyen araç sürüsü H.K.(35) gözaltına alındı. Polis ekipleri araç üzerinde ve sürücü üzerinde arama yaptı ancak suç unsuruna rastlanmadı. Aracın bulunduğu yere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Trafik ekipleri tarafından alkol testi yapılan sürücü H.K.’nin 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri yaptığı araştırmada H.K.’nin uyuşturucu kullanmak suçundan ehliyetinin 2023 yılına kadar el konulmuş olduğunu ortaya çıkardı. Trafik ekipleri, H.K.’yi "ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, ters yolda araçla seyir etmek, alkollü araç kullanmak ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından toplam 7 bin 29 lira para cezası yazdı. Ayrıca, araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç vermek suçundan 2 bin 668 lira para cezası yazıldı. Araç ise çekici çağırılarak oto parka çektirildi.

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