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POLİSTEN KAÇAN ARAÇ TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NA ÇARPIYORDU; O ANLAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı’nda polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil meydandaki bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı’nı sıyırarak geçti.

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - TAKSİM Meydanı’nda polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil meydandaki bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı’nı sıyırarak geçti. Peşlerinden gelen polis aracı da yola dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içinde 3 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymarak kaçtı. İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na giren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı'nı sıyırarak geçtikten sonra birkaç metre uzaklıkta durdu. Dumanlar çıkan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada peşlerinden gelen polis otosu da kaçan araçtan dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. Kayan polis otosunun çarptığı anıtı çevreleyen mermerler yerinden söküldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sürücü Y.T.’nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilirken, bu kişiler hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Aracın gelişi
-Meydana girmesi
-Kaza anı
-Polis otosunun gelişi
-Kayan polis otosunun görüntüsü
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
Olay yeri
-Muhabir anonsu (Ersan San)
-Detaylar

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