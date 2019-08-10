HABER

Polisten kaçan araç Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çarpıyordu; O anlar kamerada (DÜZELTME)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı’nda polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil meydandaki bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı’nı sıyırarak geçti.

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - TAKSİM Meydanı’nda polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil meydandaki bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı’nı sıyırarak geçti. Peşlerinden gelen polis aracı da yola dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içinde 3 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymarak kaçtı. İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na giren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı'nı sıyırarak geçtikten sonra birkaç metre uzaklıkta durdu. Dumanlar çıkan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada peşlerinden gelen polis otosu da kaçan araçtan dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. Kayan polis otosunun çarptığı anıtı çevreleyen mermerler yerinden söküldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sürücü Y.T.’nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilirken, bu kişiler hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Bolu'da bayram tatili trafiği (3)Bolu'da bayram tatili trafiği (3)
Sulama göletinde intihar ettiSulama göletinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.