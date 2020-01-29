Polisten kaçan araçtan 2 bin 730 paket kaçak sigara çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada İ.A. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 370 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca polislerden kaçan şahsa, kovalamaca esnasında trafiği tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.

