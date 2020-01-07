HABER
  4. Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı

Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Samsun’da polisten kaçan 17 yaşındaki cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi.

Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı

Samsun’da polisten kaçan 17 yaşındaki cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 yıl hapis 17 yaşındaki H.P., tutuklu bulunduğu Samsun Yarıaçık Cezaevinden firar etti. Dün akşam polis tarafından sokakta yakalanan H.P. eline kelepçe takıldığı sırada kaçmayı başardı. Polisin kısa süreli takip ve kovalamacası sonucu yakalanan H.P., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
H.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldıÇığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandıGasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

Denizli'de intihar girişimi! Kardeşi son ana kadar tuttu ama...

Denizli'de intihar girişimi! Kardeşi son ana kadar tuttu ama...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.