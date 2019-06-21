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Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt aldığı sırada polislerin farketmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı tarlada yakalandı.

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt aldığı sırada polislerin farketmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı tarlada yakalandı.
Muratlı'nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren 39 NR 155 plakalı araçtan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili incelemeye aldı. Bu sırada aracın sürücüsü T.T., polis ekiplerinin geldiğini görmesiyle araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda T.T., saklandığı tarlanın içinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T.’nin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha arandığı tespit edildi. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheli T.T.’nin 1,5 yıl önce Tekirdağ Açık Cezaevi’nden firar ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerine Türk bayrağı astığı araç plakasının başka bir araca ait olduğu belirlendi. Süphelinin sorgusu sürerken aracın çalıntı olup olmadığı da araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandıPolisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandıPolisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

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