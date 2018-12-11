Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomoblille kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Onur C.’nin (16) ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı tespit edildi.

Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde 16 LM 522 plakalı otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ekipler, ara sokaklara kaçıp izini kaybettirmeye çalışan sürücünün peşine düştü. Trafiği tehlikeyi sokarak hızla ilerleyen araç, Kemalpaşa Mahallesi Güler Sokakta durduruldu. Aracının önü kesilen sürücü, inip yaya olarak kaçmaya başladı ancak kısa sürede yakalandı. Kovalamaca ve yakalama anı ise kameralara yansıdı. Yaşı küçük sürücü Onur C., karakola götürüldü. Onur C.'ye sürücü belgesiz araç kullandığı ve trafiği tehlikeye soktuğu için 4 bin lira cezai işlem uygulandı.

FOTOĞRAFLI



