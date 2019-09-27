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Polisten kaçan firari hükümlü çatıda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisten kaçmak isterken çatıda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin kovalamasının ardından evinin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Yunus H'yi takibe aldı.

Polisleri fark edince kaçan Yunus H, kısa süreli kovalamacanın ardından kent merkezindeki evinin çatısında gözaltına alındı.

"Hırsızlık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan Yunus H'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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Eskişehir firari hükümlü

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