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Polisten kaçan firari hükümlü gardıropta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü polis, yaşanan kovalamacanın ardından evinin gardırobunda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Aytaç E'yi takip etmeye başladı.

Polisleri fark edince kaçan Aytaç E, kısa süreli kovalamacanın ardından Işıklar Mahallesi'ndeki evinin gardırobunda yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişinin, "yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aytaç E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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Eskişehir firari hükümlü gardırop Kovalamaca polis

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