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Polisten kaçan hırsız, duvarla kamyonet arasına sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

ADANA'da kömür hırsızlığı yaptığı öne sürülen İrfan Ş.

Polisten kaçan hırsız, duvarla kamyonet arasına sıkıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kömür hırsızlığı yaptığı öne sürülen İrfan Ş. (23), polisten kaçarken kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. Şüpheli, CANKUR ekibi tarafından duvar kırılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, el arabasıyla müstakil evlerden bir kişinin kömür çaldığı ihbarını alan polis, olay yerinde şüpheliyi aramaya başladı. Polisi fark edip, kaçmaya başlayan İrfan Ş., kamyonet ile bir evin bahçe duvarı arasına girip, gizlenmeye çalıştı. Şüpheliyi fark eden polis, kamyonetin yanına gelip, kendisini gözaltına almak istedi. Kamyonet ile duvar arasında sıkıştığı fark edilen şüpheliyi çıkartmak için CANKUR ekibinden yardım istendi.
DUVAR KIRILARAK ÇIKARILDI
Kamyonet kaldırılarak şüpheli çıkarılmak istendi ancak başarılı olunamadı. Acı içinde çığlıklar atan İrfan Ş., CANKUR ekibinin balyoz ile duvarın bir kısmını kırması sonucu çıkarıldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

FOTOĞAFLI

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