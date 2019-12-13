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Polisten kaçan hırsızlar ortalığı birbirine kattı, Hırsızları esnaf böyle yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme

Brezilya?da cip ile polisten kaçan hırsızlar, araçlara çarpıp trafiği alt üst etti.

Brezilya, (DHA)- Brezilya?da cip ile polisten kaçan hırsızlar, araçlara çarpıp trafiği alt üst etti. Motosikletli polislerden kaçmaya çalışan hırsızların bulunduğu cip bir başka araca çarpıp takla attı. Hırsızları esnaf ?çelme takarak? yakaladı.
Olay, Brezilya?nın Sao Paulo kentindeki Pinheiros bölgesinde meydana geldi. Bir evi soyan hırsızlar bir cip ile olay yerinden kaçtı. Hırsızları takibe alan polisler, aracı trafiğin yoğun olduğu bir noktada durdurmak istedi ancak hırsızlar aracı ileri geri hareket ettirerek kendilerine kaçmak için yol açtı. Birçok araca ve polis motosikletine çarpan hırsızlar, ardından yolun sağındaki boşluktan yararlanarak bölgeden kaçtı. Motosikletli polislerin peşine takıldığı hırsızlar, bir süre ilerledikten sonra bir başka araçla çarpıştı ve takla atarak sürüklendi. Hırsızlar, ters dönen aracın kapı ve bagajından çıkarak kaçmaya çalıştı ancak bölgedeki esnaf tarafından yakalandı. Bagajdan kaçan hırsızın bir esnaf tarafından çelme takılarak düşürüldüğü ve yakalandığı an ve kaza anları bir işyeri güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Yerel medya, iki şüphelinin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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