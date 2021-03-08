HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı

08.03.2021 08:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçan şüpheli, tarlaların içerisinde saklanırken yakalandı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçan şüpheli, tarlaların içerisinde saklanırken yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından aracı terk eden şüpheli, tarlaların arasına kaçtı. Tarlaların çevresini ablukaya alan ekipler, şüpheli Adem K.(29)’yı saklanırken yakaladı. Otomobilin ise çalıntı olduğu belirtilirken, Adem K.’nın çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanan Adem K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Dünya bu yıl kadınların gücünü konuştu! Dünya bu yıl kadınların gücünü konuştu!
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor: Türkiye'de ilkiz

Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor

Dünya bu yıl kadınların gücünü konuştu!

Dünya bu yıl kadınların gücünü konuştu!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kahreden tablo! 2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı

Yok olma riski taşıyor! Ekipler seferber oldu

Öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri

Öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.