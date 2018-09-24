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POLİSTEN KAÇAN İKİ KADIN ÇARŞAF KOPUNCA DÜŞÜP YARALANDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:24 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Fatih'te, polisin fuhuş operasyonu sırasında 4 katlı binanın 3'üncü katından pencereye bağladıkları çarşafla sarkarak aşağı inmeye çalışan yabancı uyruklu iki kadın, düşerek yaralandı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Fatih'te, polisin fuhuş operasyonu sırasında 4 katlı binanın 3'üncü katından pencereye bağladıkları çarşafla sarkarak aşağı inmeye çalışan yabancı uyruklu iki kadın, düşerek yaralandı. Kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Aksaray Küçük Langa İkinci Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Mahallelinin binanın 3'üncü katında bulunan dairede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu 2 kadın, uçlarını birbirine bağladıkları çarşaflara tutunarak binanın arkasındaki pencereden aşağı sarktı. Çarşafların kopması üzerine iki kadın düşerek yaralandı. Operasyon yapan polislerin çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kadını ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralanan kadınların ambulansa alınması
-Polis ekipleri
-Düştükleri bina
Detaylar

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