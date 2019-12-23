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Polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

SİVAS'ta madde bağımlısı B.Y.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Anadolu Lisesi'nin arkası ve Mimar Sami Aydın Tüneli üstünde bulunan boş arsada madde bağımlılarının olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu yerde uçucu madde kullanan B.Y., polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisten kaçmaya başlayan B.Y., yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan atlayınca bacağından yaralandı. Yerden kalkamayan B.Y. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. B.Y., olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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