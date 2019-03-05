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Polisten kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ihtarına uymayanların bulunduğu otomobilde 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 27 V 4819 plakalı otomobil takibe alındı.

Polisten kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ihtarına uymayanların bulunduğu otomobilde 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 27 V 4819 plakalı otomobil takibe alındı. Polis ekiplerini fark eden sigara kaçakçıları, "Dur" ihtarına uymayarak ara yollara sapıp, izlerini kaybettirmek istedi.
Tüm ara yolları tutan polis ekipleri ve sigara kaçakçıları arasında yaşanan kovalamaca, otomobilin lastiklerinin kapanla patlatılmasıyla son buldu.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Otomobildeki 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polisten kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

Polisten kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

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