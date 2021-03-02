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Polisten kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı

02.03.2021 23:10 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 CDM 761 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda, polis ekipleri otomobili durdurdu. Otomobil içerisindeki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan şahıslardan birinin de aranması olduğu öğrenildi. Şüpheli otomobil yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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