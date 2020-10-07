Polisten kaçan şahıs gardıropta halıya sarılı halde yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 40 ekiple 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sırasında polisten kaçan bir şüpheli, halıya sarılı halde gardıropta bulundu.

Edinilen bilgiye göre hakkında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 hedef şahsın yakalanması için 24 adreste 40 ekip ve 85 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. ’Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya hakkında hırsızlık’, ’Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık’, ’Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık’, ’Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık’, ’Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı’, ’Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, ’Konut Dokunulmazlığını ihlali’, ’Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’, ’Yaralama’, gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 18 şahıs ekiplerce yakalanırken, firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.