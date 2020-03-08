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  4. Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 03:17 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde polisin 'DUR' ihtarına uymayan servis minibüsü kaçarken otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yedikule Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, G.A isimli sürücünün kullandığı servis minibüsüne 'DUR' ihtarında bulundu.

Servis minibüsü sürücüsü G.A ise durmayarak uygulama noktasından kaçtı. Bu sırada 10.Yıl Caddesi'ne giren servis minibüsü G. A., E.K.'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü E.K. ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kazaya neden olduğu iddia edilen servis minibüsünü kullanan G.A. ile yanındaki arkadaşları ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2'si çocuk 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisten kaçtığı iddia edilen servis minibüsü sürücüsü G.A.'nın trafik polisi tarafından yapılan kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu öne sürüldü. Kazaya karışan minibüs ve otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu trafik kazası

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