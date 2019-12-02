HABER

Polisten kaçan silahlı şahıslar parti alanına daldı: 9 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde polisten kaçan silahlı şahısların parti alanına dalması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.Brezilya’nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis semtinde polise ateş açan motosikletli 2 şahıs, 5 binden fazla kişinin bulunduğu bir sokak partisine dalınca katliam yaşandı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde polisten kaçan silahlı şahısların parti alanına dalması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis semtinde polise ateş açan motosikletli 2 şahıs, 5 binden fazla kişinin bulunduğu bir sokak partisine dalınca katliam yaşandı. Polisle silahlı zanlılar arasında yaşanan kovalamacada insanların panik olması sonucu meydana gelen izdihamda 9 kişi ezilerek öldü, 7 kişi de yaralandı.
Polis Komiseri Emiliano de Silva Neto yaptığı açıklamada, hiç kimsenin vurularak ölmediğini ifade etti. Parti alanındaki bazı kişiler ise polisin gaz bombası ve plastik mermi kullandığını belirterek pek çok kişinin yaralandığını söyledi.
Sao Paulo Eyalet Valisi Joao Doria, polis operasyonu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Paraisopolis, 100 binden fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo’nun en büyük ikinci semti olarak biliniyor.

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kameradaMinibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada
Engelliler galoş üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyorEngelliler galoş üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Erzurum’da kar hayatı felç etti

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! O anları film gibi izlediler

Korku dolu anlar! Saatlerce böyle kaldı

İstanbul'daki barajlarda tehlike çanları! Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.