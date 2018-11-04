Polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında yaptığı kazanın ardından yaya olarak kaçtığı ara sokakta yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı ile Altun Caddesi'nin kesiştiği noktada uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 LT 524 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Şüphelinin "dur" ikazına rağmen otomobiliyle kaçması üzerine polis, durumu telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirdi. Ekipler, şüphelinin kaçabileceği ASKİ, Hastaneler ve Zilli Dede Kavşağı'nda önlem aldı.
Şüpheli aracın peşinden bir süre ilerleyen polis ekibi, otomobil sürücüsünün Hastaneler Kavşağı'nda kaza yapmasının ardından Sümer Mahallesi'ne kaçması üzerine takibi yaya olarak sürdürdü.
Mahallenin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alkollü olduğu için polisten kaçtığı ileri sürülen ve ismi belirtilmeyen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın ardından otomobilden yağ ve benzin sızıntısı olması nedeniyle önlem amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Trafiğe bir süre kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.
'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti
ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor
Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!
Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...
Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama
AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum