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Polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 05:23 | Son Güncelleme

Adana'da polisin kovalamacası sırasında kaza yapınca yaya olarak kaçan sürücü ara sokakta yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında yaptığı kazanın ardından yaya olarak kaçtığı ara sokakta yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı ile Altun Caddesi'nin kesiştiği noktada uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 LT 524 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelinin "dur" ikazına rağmen otomobiliyle kaçması üzerine polis, durumu telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirdi. Ekipler, şüphelinin kaçabileceği ASKİ, Hastaneler ve Zilli Dede Kavşağı'nda önlem aldı.

Şüpheli aracın peşinden bir süre ilerleyen polis ekibi, otomobil sürücüsünün Hastaneler Kavşağı'nda kaza yapmasının ardından Sümer Mahallesi'ne kaçması üzerine takibi yaya olarak sürdürdü.

Mahallenin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü olduğu için polisten kaçtığı ileri sürülen ve ismi belirtilmeyen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından otomobilden yağ ve benzin sızıntısı olması nedeniyle önlem amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Trafiğe bir süre kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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adana Kovalamaca polis şüpheli

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