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Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 05:11 | Son Güncelleme

 ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralı

Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil kaza sonucu hurdaya dönerken, araçtaki 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki 06 RAJ 25 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Bölgedeki çok sayıda polis ekibi, otomobilin peşine düştü. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ne giren otomobil, sürücüsü M.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenip hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücü M.T. ile 4 arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve annesine ait otomobili kullandığı tespit edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralıPolisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralıPolisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralıPolisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralı

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