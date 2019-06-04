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Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 03:13 | Son Güncelleme

Şüpheliler yaklaşık 25 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı - Araçta uyuşturucu ve silah bulunduğu için kaçtıkları tespit edildi - Şüpheliler yakalanınca "anne" diye ağlamaya başladı - Çeşitli suçlardan 9 bin 264 lira para cezası kesildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde polislerin gün içerisinde ikinci defa uygulamasından kaçan şüpheliler yaklaşık 25 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı.

Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda uygulama yaparken polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücü Durdu G'nin üzerinde ehliyeti bulunmadığı için aracı çekmek isteyen ekipler, sürücünün otomobili çalıştırıp kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Şüphelinin "dur" ikazına rağmen otomobiliyle kaçması üzerine polis, durumu telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine şüphelinin kaçabileceği Alparslan Türkeş Bulvarı ile İkizler Köprüsü'nde önlem alındı.

Kaçmaya devam eden sürücü Valilik kavşağını geçtikten sonra yola atılan kapanla durduruldu.

Araç içerisinde uyuşturucu ve silah olduğu için kaçtıkları tespit edilen Durdu G. ile otomobil içerisinde bulunan Kader B. yakalanınca "anne" diyerek ağlamaya başladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, çeşitli suçlardan 9 bin 264 lira para cezası kesildi.

Gün içerisinde ikinci defa polis uygulamasından kaçtıkları belirlenen şüphelilerin, kaçarken attıkları uyuşturucu ve silah henüz bulunamadı.

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