Polisten kaçan şüphelilerin aracında uyuşturucu ve tabanca bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde polisten kaçan şüphelilerin aracında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerce 9 Kasım'da Ahlat'ta durumundan şüphelenilen aracın durdurulmak istendiği belirtilen açıklamada, "Ancak aracın kaçmaya başlamasıyla belli bir müddet yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulmuştur. Araçta yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma tabanca,

3 fişek ve 7 alüminyum folyo içerisinde 13,02 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Araçta gözaltına alınan Y.S, R.E, B.Y. ve P.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

