HABER

Polisten kaçan şüphelilerin aracında uyuşturucu ve tabanca bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:57 | Son Güncelleme

Polisten kaçan şüphelilerin aracında uyuşturucu ve tabanca bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde polisten kaçan şüphelilerin aracında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerce 9 Kasım'da Ahlat'ta durumundan şüphelenilen aracın durdurulmak istendiği belirtilen açıklamada, "Ancak aracın kaçmaya başlamasıyla belli bir müddet yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulmuştur. Araçta yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma tabanca,
3 fişek ve 7 alüminyum folyo içerisinde 13,02 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.
Araçta gözaltına alınan Y.S, R.E, B.Y. ve P.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Vali Bilmez, liseli öğrencilerle buluştuVali Bilmez, liseli öğrencilerle buluştu
Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerdenEvlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis metamfetamin tabanca uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Yer: Çorum! Deneme tamamlandı...

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.