HABER

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 21:53 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, bir otomobili takibe aldı.

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, bir otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, şüphelilere ateş açarak durdurabildi. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri 34 BF 6898 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekiplerini gören şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, kaçan şüphelileri ateş açarak durdurabildi.
Yener Sokak'ta son bulan kovalamacanın ardından yakalanan Y.B, M.Y, M.S isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Otomobilden inen şüpheliler el frenini çekmeyi unutunca, araç kayarak öndeki bir araca çarptı. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
(FOTOĞRAFLI)

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildiPolisten kaçan şüphelilerin otomobilinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildiPolisten kaçan şüphelilerin otomobilinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildiPolisten kaçan şüphelilerin otomobilinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

PARTNERMilyonlarca işçiyi ilgilendiren kararMilyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyorMeteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor
İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettilerİstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalı

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit evinde yürek burkan yazı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit evinde yürek burkan yazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.