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Polisten kaçan sürücü pazara daldı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde polis yol uygulaması yaptığı esnada dur ihtarına uymayan sürücü, bir süre kaçtığı aracıyla halk pazarına daldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde polis yol uygulaması yaptığı esnada dur ihtarına uymayan sürücü, bir süre kaçtığı aracıyla halk pazarına daldı. Olayda pazarda bulunan 1 kişi yaralandı.
Serik ilçesine bağlı Kayaburnu Mahallesi’nde polisten kaçan ismi belirlenemeyen sürücü, 07 AIR 618 plakalı aracı ile halk pazarına girdi. Olayda alışveriş için pazara gelen Günnaz Karsavran isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Serik Devlet Hastanesine götürdü. Polisten kaçan sürücü ise yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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