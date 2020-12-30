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  4. Polisten kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı alkollü çıktı

Polisten kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı alkollü çıktı

30.12.2020 00:03 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisten kaçan araç yaşanan kovalamacanın ardından yakalanırken, sürücü yasal sınırın 4 katı üzeri alkollü çıktı.Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında devriye atan polis ekipleri gören, 01 AFZ 442 plakalı otomobil sürücüsü Osman Uğur Ö.

Adana’da polisten kaçan araç yaşanan kovalamacanın ardından yakalanırken, sürücü yasal sınırın 4 katı üzeri alkollü çıktı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında devriye atan polis ekipleri gören, 01 AFZ 442 plakalı otomobil sürücüsü Osman Uğur Ö. (31) park halindeyken aracını çalıştırıp bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri otomobili kovalamaya başladı. Sürücü Osman Uğur Ö. sadece 1 kilometre kaçabildikten sonra, Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı polisler tarafından önü kesilerek durduruldu.
Araçtan indirilen 2 şüpheliye kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Osman Uğur Ö. ile yanından bulunan kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesildi.
Olay yerine çağırılan trafik polisleri ise Osman Uğur Ö.’ye yaptığı alkol testinde 2.01 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yasal sınırın 4 katı alkollü olan Osman Uğur Ö’nün ehliyetini el konuldu. Sürücüye, alkollü araç kullanma ve polisin dur ihtarına uymama suçundan da ayrıyeten ceza kesildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.

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