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Polisten kaçan uyuşturucu tacirleri, otomobille koyun sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

  ANKARA'da sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

ANKARA'da sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. 26 koyun telef olurken, araçlarında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu, kente iki otomobille uyuşturucu hap getirileceği öğrenildi. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere ait 63 YL 343 ve 06 SD 948 plakalı otomobilleri takibe aldı. Polis ekipleri, kentin Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında araçları durdurmak istedi. 63 YL 343 plakalı otomobilin sürücüsü durdu. Diğer sürücü ise 06 SD 948 plakalı otomobili polislerin üzerine sürüp kaçtı. Polis ekipleri de aracın peşinden gitti.
Kovalamaca sırasında Haymana yoluna sapan sürücü, otomobil ile yoldan geçen koyun sürüsünün içine daldı. Kazada 26 koyun telef oldu. Hasar oluşan araçtan hafif sıyrıklarla çıkan B.B. ve V.T. ile diğer aracın sürücüsü D.O. gözaltına alındı. İki araçta yapılan aramada toplam 10 bin 'captagon' isimli uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kazadan görüntü
- Telef olan koyunlardan görüntü
- Yakalanan hapların fotoğrafı

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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