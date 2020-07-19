Polisten kaçan yabancı uyruklu sürücü: 'Mafya zannettim'

Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bölgede devriye görevi yapan narkotik ekipleri, süratli bir şekilde yanlarından geçen 07 MA 3988 plakalı lüks otomobile ‘dur’ ihtarı yaptı. İhtara uymayan Filistin uyruklu 21 yaşındaki sürücü Ihab Awwad kaçmaya devam etti. Önüne çıkan diğer ekiplerin de ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı. Çok sayıda polis aracını peşine takan Filistinli genç, cadde ve sokaklarda trafiği tehlikeye düşürerek yolculuğuna devam etti. Hiçbir uyarı ve ihtara cevap vermeyen sürücü, Yenigün Mahallesi 1036. Sokağa girdiği esnada yolun taşımacılık kamyonuyla kapalı olması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Araçtan indirilen Awwad, kelepçelenerek ekip otosuna alındı. İngilizce konuşan Awwad ile iletişimi narkotik ekipleri sağladı.

Otomobilde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Awwad’a polis ekipleri takması için maske verdi. Evrakları istenen sürücü, otomobilinin torpidosunu kırarak çıkardığı belgeleri polise verdi. Türkiye’de ikamet izni bulunan ve öğrenci olduğu belirlenen Awwad’ın ailesinin ise ABD’de yaşadığı öğrenildi.