Polisten kaçarken, apartman boşluğuna düştü, beli kırıldı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 'tehdit ve hakaret' suçundan aranan Yılmaz A. (42), eve gelen polislerden kaçmak isterken, 2'nci kattan apartman boşluğunun zeminine düşerek yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'tehdit ve hakaret' suçlarından hakkında 3 ayrı yakalama kararı bulunan Yılmaz A.'nın evinde olduğunu belirledi. Ekipler, Yılmaz A.'yı yakalamak için Paşakonak Mahallesi’ndeki evine gitti. Zile basan polislere kapıyı Yılmaz A.’nın eşi açtı. Kapıda polisleri gören Yılmaz A., 2'nci kattaki evinin penceresinden yandaki inşaata atlayıp kaçmak istedi. Bu sırada apartman boşluğuna düşen Yılmaz A., yaralandı. Hareketsiz kalan Yılmaz A., olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz A.’nın belinde ve bacaklarında kırık saptandı. Yılmaz A., hastanede tedaviye alındı.
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