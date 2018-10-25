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Polisten kaçarken attığı çoraptan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenip, peşine düşülen O.Ç.'nin, polislerden kaçarken, elinden attığı çorabın içinden satışa hazır 83 fişek eroin çıktı.  Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirlediği O.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisten kaçarken attığı çoraptan uyuşturucu çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenip, peşine düşülen O.Ç.'nin, polislerden kaçarken, elinden attığı çorabın içinden satışa hazır 83 fişek eroin çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirlediği O.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. O.Ç., polislerin peşinden geldiğini görünce elindeki çorabı atarak, hızla kaçtı. Çorabın içinden satışa hazır 83 fişek halinde eroin çıkarken, O.Ç.'nin yakalanması çalışma başlatıldı.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği S.D. ve E.D.'nin İstanbul'a giderek, Tekirdağ'a uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. İkiliyi takibe alan polis, S.D.'nin kullandığı otomobili Tekirdağ'a girişinde durdurup, aramaya aldı. Araçta yapılan aramada 44 gram metamfetamin ve fişekleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Otomobildeki S.D. ile E.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Polisten kaçarken attığı çoraptan uyuşturucu çıktıPolisten kaçarken attığı çoraptan uyuşturucu çıktı

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