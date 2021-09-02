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Polisten kaçarken az kalsın canından oluyordu

02.09.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden inerek hızla kaçan bir genç 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu yaralandı. Kaçmaya çalışırken az kalsın canından olacak olan şahıs kaçtığı polisler tarafından patika yoldan metrelerce taşınarak ambulansa getirildi.

Polisten kaçarken az kalsın canından oluyordu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak’ta ekipler kontrol için 42 AFR 814 plakalı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada araç içerisinde olan Burhan Ç. (20) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 100. Yıl Parkına doğru kaçtı. Karanlıkta izini kaybettirmeye çalışan 20 yaşındaki genç fark edemediği 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Kaçan şahsı aramak için çalışma başlatan ekipler ilk önce ayakkabısını bulduğu genci derenin kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını fark ettiler. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

"KAÇTIĞI POLİSLER METRELERCE TAŞIDI"

Yüksekten düşmesi sonucu bilinci kapalı olan Burhan Ç.’yi kaçtığı polisler, sağlık ekipleriyle beraber sedyeye alarak metrelerce yürüyüp ambulansa taşıdı. Yolun patika olması ekipleri zorlarken ambulansa konulan yaralı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç polislerden kaçmaya çalışırken az kalsın canından olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Karabük
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