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Polisten kaçarken balkondan atlayan asker kaçağı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, evde gürültü yapıldığı şikayeti üzerine gelen polise yakalanmamak için 2'nci kattaki dairenin balkonundan atlayan asker kaçağı Onur T.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, evde gürültü yapıldığı şikayeti üzerine gelen polise yakalanmamak için 2'nci kattaki dairenin balkonundan atlayan asker kaçağı Onur T. (21), yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1071 Nolu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Gürültü yapıldığı şikayeti üzerine polis ekipleri eve geldi. Evin kapı ziline basanların polis olduğunu fark eden Onur T., kaçmak isterken 2'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Beton zemine düşerek yaralanan Onur T., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Onur T., tedavi altına alınırken, evde bulunan 3'ü kız 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Onur T.'nin asker kaçağı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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