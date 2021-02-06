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Polisten kaçarken duvardan atlayarak yaralandı

06.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta polislerin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücü yaya olarak kaçarken, 5 metrelik istinat duvarından atlayarak yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Tekerek Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

Kahramanmaraş’ta polislerin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücü yaya olarak kaçarken, 5 metrelik istinat duvarından atlayarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Tekerek Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polislerin “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan motosikletliyi kovalamaya başladı. Bir süre kaçan sürücü Haydar Bey Mahallesi 52. sokakta polislerden kaçmak için motosikletini bırakıp, yaya olarak kaçmak istedi. Bir apartmanın yüksel olduğunu 5 metrelik istinat duvarından atlayan motosiklet sürücü yaralandı.
Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaraladığı görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Yeni Şehir Hastanesi Yörükselim ek binası acil servisine kaldırıldı.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

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