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Polisten kaçarken emniyetin nizamiye kapısına çarptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 05:05 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi, içinde bulundukları araçla Adana Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin kapısına çarpınca yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi, içinde bulundukları araçla Adana Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin kapısına çarptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BEY 413 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler araçla Döşeme Mahallesi ara sokaklarına girdiler. Ahmet Cevdet Yağ Caddesi boyunca ilerleyen otomobil, Erdal Acet Caddesi'ne döndüğü sırada Adana Emniyet Müdürlüğü 1. Nizamiye'nin demir kapısına çarptı.

Otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Ekipler, olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi.

Polis ekiplerinin alkolmetreye üflemesini istediği sürücü Mert B. (25), "Kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim kolumu tedavi edin ondan sonra üflerim." dedi. Alkol muayenesi yapılan sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Adana Şehir Hastanesine götürüldü.

Söz konusu kişilerin tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

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adana kovalamca polis

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