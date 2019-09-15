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Polisten kaçarken kaza yapan 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 23:17 | Son Güncelleme

Elazığ'da, polislerin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 4 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Olayda bir polis memuru kazara vuruldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheli, kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan 35 GB 1453 plakalı araçta bulunan 4 kişi, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Otomobil, kovalamaca sırasında Cumhuriyet Mahallesi Tiryakiler Sokağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durdu.

Araçtan indirilen otomobil sürücüsü Y.A. ile yanındaki 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada şüphelilerden birinin işlediği bir suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Kovalamaca sırasında kazara bacağından vurulan bir polis memuru ise 112 Acil servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin inceleme yaptığı araç daha sonra çekici ile kaldırıldı.

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Elazığ Kaza Kovalamaca polis

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