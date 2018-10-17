Polisten kaçarken kaza yapan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı

Engin ÖZMEN EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerinin 'dur ihtarı'na uymadığı öne sürülen otomobil kaçtığı sırada hafif ticari araca çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, şüpheli otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus ekibi, iddiaya göre 22 NA 348 plakalı otomobile 'dur ihtarı'nda bulundu. Araç sürücüsü durmayıp olay yerinden kaçtı. Polis ekibiyle şüpheli araç arasında bir süre kovalamaca yaşanırken, araç İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi 1'nci sokak üzerine seyreden 41 N 3337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Şüpheli araçtaki B.A., İ.T. ve G.K. ise gözaltına alındı. Şüpheli araç içerisinde arama yapılırken, araçtan atıldığı öne sürülen 2 adet tabanca polis ekiplerince incelemeye alındı. Kazada yaranan hafif ticari aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.



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