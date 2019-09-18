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Polisten kaçarken kaza yapan hırsızlık şüphelileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 7 ayrı eve girerek 800 bin liralık hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli, otomobille kaçarken kaza yapınca polis tarafından yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da 7 ayrı eve girerek 800 bin liralık hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli, otomobille kaçarken kaza yapınca polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs- 14 Eylül tarihleri arasında Maltepe, Sarıyer, Ataşehir ve Kartal'da bulunan 7 ayrı adresten benzer yöntemlerle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bir binanın incelenen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin izine rastlandı. Görüntülerden tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı. Ekipler, 14 Eylül günü 19.00 sıralarında şüphelilerin kullandıkları otomobili sokak üzerinde park ettiklerini fark etti. Otomobile binip harekete geçecekleri sırada polis, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler, otomobillerine bindikleri gibi kaçmaya başladı. Polislerin kovaladığı şüphelilerin otomobili, yoldan geçen bir başka otomobile çarptı. Kazada şüphelilerden 1'i yaralandı. Polis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken arkadaşlarını da gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada; ziynet eşyası, bir miktar para, maske, kıyafetler ve tabanca ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulaması yapılan 3 şüphelinin 7 ayrı adresten yaklaşık 800 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca girdikleri evlerden aldıkları anahtarlarla evlerin önünden otomobil de çaldıkları belirlendi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Murat D.(19) ve çocuk yaştaki A.K.Y ile tedavisi tamamlanan yaralı Hanifi C.A(19) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat D. tutuklanırken A.K.Y ve C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin yaptıkları kazanın ardından polislerin yaralıya müdahalesi ve şüphelileri yakalama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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