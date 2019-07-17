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Polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 23:27 | Son Güncelleme

Balıkesir'de, "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlılar, kaza yapınca yakalandı, araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde, Ö.A (44), S.H (25) ve D.M'nin (43) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon başlattı.

Polis ekiplerince takibe alınan 10 BBE 48 plakalı aracı kullanan zanlılar, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil, kovalamaca sırasında yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.

Araçtan indirilen Ö.A, S.H. ve D.M, gözaltına alındı.

Yapılan aramada 1 kilo 69 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 15 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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3 kişi tutuklandı Balıkesir ele geçirildi operasyon skunk uyuşturucu

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