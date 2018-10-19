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Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin attığı poşetten eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 19:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde polisin 'dur' ihtarına rağmen uzaklaşan hafif ticari araçtaki İran uyruklu 2 kişi, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin attığı poşetten eroin çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde polisin 'dur' ihtarına rağmen uzaklaşan hafif ticari araçtaki İran uyruklu 2 kişi, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attığı poşetten 500 gram eroin çıktı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Zeytinköy Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçtakiler, kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında, şüphelilerin bulunduğu araç, Yüksektepe Kavşağı'nda park halindeki bir otomobile ardından da elektrik trafosuna çarptı. Kaza yapan araçtaki İran uyruklu şüpheliler H.F. ile R.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken aracın camından attığı poşetten 500 gram eroin çıktı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin attığı poşetten eroin çıktı

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